Cyclisme : "Je resterai dans l’équipe jusqu’à fin 2026", rassure Remco Evenepoel

Alors qu’il étrennera mardi pour la première fois et à domicile son maillot Arc-En-Ciel de champion du monde lors de la course Binche Chimay Binche, le Belge Remco Evenepoel est apparu tout sourire ce lundi après-midi en conférence de presse. Il a confirmé qu’il honorera son contrat avec Quick Step Alpha-Vinyl jusqu’à son terme en 2026, en dépit de la rumeur Ineos Grenadier, et également parlé de « grand rêve » à l’évocation du Tour de France.