Coronavirus: Dans un état critique, Rüstü est finalement sorti de l'hôpital
Décrit il y a quelques jours encore comme étant dans un état critique après avoir contracté le coronavirus, l'ancien gardien turc Rüstü Reçber est finalement sorti de l'hôpital ce lundi.
Certains médias l'avaient annoncé à l'article de la mort, et sa femme avait décrit une inquiétante dégradation de son état physique. Mais Rüstü Reçber est a priori tiré d'affaire.
L'ancien gardien international turc, héros de la sélection nationale lors du Mondial 2002, est même sorti ce lundi de l'hôpital d'Istanbul où il était soigné après avoir contracté le Covid-19, a indiqué son épouse. "Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuve, mon mari est sorti d'hôpital", a déclaré Isil Reçber sur son compte Instagram, en adressant ses pensées et ses prières à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance.
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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...
Fatih Terim est également guéri
Aujourd'hui âgé de 46 ans, Rüstü a pris sa retraite en 2012 après être passé par deux clubs stambouliotes, Fenerbahçe et Besiktas, et avoir porté pendant un an le maillot du FC Barcelone, de 2003 à 2004.
La semaine dernière, l'entraîneur Fatih Terim, autre légende du football turc, était lui aussi sorti de l'hôpital où il avait été admis après avoir contracté le nouveau coronavirus. La Turquie a recensé quelque 27.000 cas de Covid-19 dont 574 décès, selon les derniers chiffres annoncés par le ministre de la Santé dimanche.
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