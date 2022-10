Coupe du monde 2022: l'aéroport international de Doha ne serait pas prêt, le personnel menacé

Alors que les capacités du principal aéroport du pays à gérer l’afflux massif de supporters pendant la compétition sont questionnées par les spécialistes, son personnel a déjà été averti: il n’aura pas le droit à l’erreur.

L'aéroport international Hamad du Qatar, situé à Doha, ne serait pas prêt pour la Coupe du monde, rapporte le Daily Mail. Le principal aéroport du pays, devenu une plaque tournante avec l'essor de la compagnie Qatar Airways, ne serait pas en mesure d'accueillir et de gérer l’afflux massif de passagers attendus pour la compétition qui se déroule en fin d’année sur le sol de ce petit émirat du Golfe, du 20 novembre au 18 décembre.

Des membres du personnel craignent ainsi que la croissance trop rapide du trafic aérien, dont l'activité devrait plus que doubler, ne permette pas aux travailleurs déjà sous pression de faire face. Pendant la Coupe du monde, qui débute le mois prochain, le nombre de vols entrant et sortant de l'aéroport passera de 700 à 1.600 par jour, rappelle le Daily Mail.

Bien que l'autorité de l'aviation civile du Qatar (QCAA) affirme avoir mis à niveau les systèmes de contrôle et "exécuté des plans méticuleux" avec "une formation continue pour les contrôleurs du trafic aérien" en amont, "conformément aux exigences internationales", le processus de recrutement suscite de sérieuses inquiétudes, relève le Daily Mail. Des emplois auraient été offerts à des personnes n'ayant pas suivi la formation adéquate.

Le personnel de l'aéroport menacé

Dans un document interne de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar (QCAA), révélé par le Daily Mail, le personnel de l'aéroport est informé que la Coupe du monde "est très importante pour le Qatar et que les attentes sont extrêmement élevées au plus haut niveau de l'État". Dans une menace à peine voilée, le document en possession du Daily Mail indique que "les actes indésirables de la part d'individus visant à saboter l'événement ou à être un facteur de retard ou même d'échec de certains projets seront totalement inacceptables et traités avec fermeté par l'État".

Il y est également indiqué que les personnes "au courant de tels actes" et qui ne les signaleraient pas seraient "tenues pour responsables et interrogées". La note sombre conclut: "Les membres du personnel dont on pense qu'ils ne sont pas pleinement motivés par la réussite finale et qu'ils incitent d'autres personnes à ne pas participer à la réussite du projet peuvent être considérés comme ayant des intentions cachées de saboter les plans de l'État".

Avec 150.000 visiteurs attendus lors des journées les plus chargées du Mondial, certains spécialistes du secteur de l'aviation craignent depuis plusieurs mois déjà que l'aéroport Hamad ait du mal à faire face à l'arrivée massive de supporters. Le Qatar, qui attend plus d'un million de supporters, a rouvert en septembre l'ancien aéroport de Doha pour faire face à la pression.