Coupe du monde 2022 : On connait les 32 qualifiés et le calendrier complet

Le Costa Rica est le 32e et dernier qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar, après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande en barrages. Il rejoint le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. La veille, l'Australie avait validé son billet en éliminant le Pérou et défiera la France, le Danemark et la Tunisie.