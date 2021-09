Résumé : Tottenham 5-1 Mura- Ligue Europa Conference (J2)

Les Spurs de Tottenham n'ont eu aucune pitié des Slovènes de Mura. Victoire facile (5-1) grâce à un triplé d'Harry Kane, un penalty de Dele Alli et un but de Giovani Lo Celso. Ziga Kous a marqué le seul but de Mura.