Barça: Bellerin estime que les footballeurs devraient payer davantage d'impôts et être moins matérialistes

Dans une longue interview pour le quotidien catalan Ara, le latéral du Barça Hector Bellerin a expliqué sa vision de la société, plus égalitaire, dans laquelle les footballeurs devraient "payer le plus d'impôts".

"Nous, les footballeurs, sommes les personnes qui devraient payer le plus d'impôts." Dans une longue interview accordée au quotidien catalan Ara, Hector Bellerin a parlé peu de football, mais beaucoup de sa perception de la société. Lui qui est vegan et qui a l'habitude de promouvoir un mode de vie alternatif, appelle les joueurs à se réveiller et à sortir de leur "bulle" qui les coupe de la réalité.

"Si vous avez déjà une voiture, pourquoi en avoir besoin de dix ?"

Interrogé sur le salaire qu'il touche cette saison, moins de 500.000 euros annuels selon le quotidien, le latéral droit du Barça explique qu'il n'a pas besoin de plus: "Nous n'avons pas besoin d'autant de choses que nous le pensons et je vis une vie très normale." Il estime notamment qu'il n'a pas besoin d'exposer sa richesse, ou bien de flamber sa fortune dans des objets très chers.

"Quand j'étais jeune, je m'adonnais à ce genre de luxe, mais je me suis rendu compte que j'étais très perdu, explique-t-il. Chacun son truc, mais je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Je pense que les choses qui me rendent le plus heureux sont gratuites. Nous vivons dans un monde capitaliste, très axé sur le fait d'acheter et d'avoir de plus en plus de choses, mais cela ne vous mène nulle part. Si vous avez déjà une voiture, pourquoi en avoir besoin de dix ?"

"Nous, les footballeurs, sommes déshumanisés, dans une bulle"

Mais il dit comprendre ceux qui vivent dans l'opulence et l'ostentation, lui-même ayant connu cela en devenant professionnel: "Vous arrivez jeune, vous entrez dans un vestiaire où vous voyez beaucoup de choses qui valent beaucoup d'argent et toi aussi tu les veux parce que tu veux te sentir comme eux. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai atterri dans un vestiaire de professionnels a été d'acheter une trousse Gucci, comme beaucoup de mes coéquipiers, mais je m'en suis débarrassé il y a de nombreuses années."

"Je comprends que cela arrive parce que je l'ai vécu, mais je pense que nous, les footballeurs, sommes en train de perdre notre relation avec les fans. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent du peuple, et cela n'arrivait pas avant. Nous sommes nombreux, parmi les joueurs, à venir de familles modestes, qui n'avaient rien. Nous, les footballeurs, sommes déshumanisés, dans une bulle."

"Nous devrions être les premiers à vouloir contribuer à la stabilité de notre société"

Interrogé sur les joueurs brésiliens qui votent Bolsonaro afin de payer moins d'impôts, il répond: "Nous, les footballeurs, sommes les personnes qui devraient payer le plus d'impôts. Je viens d'une famille où il y avait des mois où nous devions faire l'impossible pour pouvoir manger. Je continue à vivre avec des gens comme ça, avec des amis, des amis de la famille."

S'il comprend que "tout le monde veut gagner plus d'argent pour être plus à l'aise", il incite les joueurs à penser aussi au monde qui les entoure, et notamment aux "situations très précaires". "Nous, les footballeurs, sommes dans une position très privilégiée. Nous avons travaillé dur et fait de nombreux sacrifices, mais nous devons être conscients de ce que nous avons, d'où nous venons, et nous devrions être les premiers à vouloir contribuer à la stabilité de notre société."