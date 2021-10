ASSE en direct: la conf de Puel avant le derby contre l'OL

Les Verts sont plongés dans une véritable crise avant de recevoir l'éternel rival à Geoffroy-Guichard. Parce qu'ils n'ont pas gagné un seul match en huit journées et pointent au 20e rang de la Ligue 1, parce que le groupe interroge franchement sur sa capacité à réagir, parce que Claude Puel - entraîneur sous pression - ne semble plus avoir de ressorts à sa disposition, et parce qu'en coulisses, la vente du club n'avance guère...

De là imaginer un scénario catastrophe dimanche soir? C'est possible. A moins que l'ASSE ne profite du derby, ce match pas comme les autres, pour enfin se réveiller.