Ligue 1: Schmeichel, Clauss, Vitinha, Tagliafico... le onze-type des recrues avant la reprise

Si le marché des transferts n’est pas encore fermé, les clubs de Ligue 1 ont débuté leurs emplettes. L’OL a frappé fort d’entrée avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, stars incontestables de notre équipe-type des recrues avant le coup d’envoi de la saison ce week-end.

GARDIEN

Kasper Schmeichel (Nice)

On aurait aussi pu opter Steve Mandanda. Mais Nice a frappé un grand coup en enrôlant le gardien danois Kasper Schmeichel. A 35 ans, le désormais ex-portier de Leicester vient avec son expérience et son leadership pour remplacer Walter Benitez, parti au PSV Eindhoven.

DEFENSE

Jonathan Clauss (Marseille)

Auteur d’une saison éblouissante à Lens, l’arrière droit international a rejoint l’Olympique de Marseille. Au Vélodrome, il sera attendu au tournant et devra composer avec une pression bien plus forte qu’à Bollaert. Il a d’ailleurs eu déjà eu un petit aperçu de ce qui l’attend ces derniers jours avec les sifflets des supporters face à Milan et les tensions entre le groupe et son coach Igor Tudor.

Joe Rodon (Rennes)

Pour recomposer sa charnière centrale, le Stade Rennais s’est fait prêter Joe Rodon par Tottenham. A 24 ans, l’international gallois (27 sélections) était en manque de temps de jeu. Il espère se relancer au Roazhon Park.

Arthur Theate (Rennes)

A peine arrivé, l’international belge (3 sélections) venu de Bologne a déjà fait trembler les filets (samedi contre Aston Villa en amical). Conseillé par Jérémy Doku qui lui a vanté le beau jeu de l’équipe bretonne, Teathe s’est engagé jusqu’en juin 2026.

Nicolas Tagliafico (Lyon)

De l’expérience et de la grinta pour la défense lyonnaise avec l’arrivée du latéral gauche argentin. Ses 40 sélections avec l’Aliceleste et son expérience à l’Ajax devraient en faire l’un des cadres du vestiaire de Peter Bosz cette saison.

MILIEUX

Moussa Sissoko (Nantes)

L’un des gros coups du mercato est à mettre au crédit des vainqueurs de la Coupe de France. A bientôt 33 ans, Moussa Sissoko a quitté Watford et la Premier League où il évoluait depuis dix ans pour rejoindre le FC Nantes. Fort de ses 71 sélections en équipe de France, l’ex-Toulousain sera l’un des grands-frères d’un groupe encore jeune. Un vrai plus avant d’aborder la Ligue Europa.

Corentin Tolisso (Lyon)

Un champion du monde à l’OL ! Après cinq saisons au Bayern où il a collectionné les titres et les blessures, Tolisso a décidé de revenir dans son club formateur où il jouera, cette fois-ci, le rôle de patron au milieu… si son physique le laisse tranquille.

Vitinha (PSG)

Si le club de la Capitale nous avait habitués à des noms clinquants, il ne s’est peut-être pas trompé en enrôlant le jeune milieu du FC Porto. Le PSG a misé plus de 40 millions d’euros sur le jeune international portugais. Avec Marco Verratti, Vitinha devrait apporter de la vitesse et une touche technique en plus au milieu de terrain parisien. Tout bon pour le spectacle.

Aaron Ramsey (Nice)

Le Gym est un club de coups. Le club azuréen l’a encore prouvé avec l’arrivée d’Aaron Ramsey même si le milieu de 31 ans est à la recherche de sa meilleure forme depuis longtemps. L’ex-Gunner Ramsey arrive libre après avoir résilié son contrat avec la Juve.

ATTAQUANTS

Mohamed Bayo (Lille)

Avec 14 buts en 32 matchs, l’ex-attaquant de Clermont fut l’une des révélations la saison passée. A 24 ans, il devra confirmer à un niveau supérieur, avec le LOSC, qui a dépensé 14 millions d’euros pour obtenir sa signature.

Alexandre Lacazette (Lyon)

C’est à ce jour le plus gros coup de ce mercato. En faisant revenir son buteur, l’OL a frappé très fort. Libre depuis la fin de contrat avec Arsenal, l’international français (31 ans) en était resté à 100 buts en Ligue 1 (en 203 apparitions) avant de prendre chemin des Gunners. Les supporters des Gones attendent le 101e. Et beaucoup d’autres.