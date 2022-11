Ligue 1: L’arbitre Johan Hamel est mort brutalement à 42 ans

Le syndicat des arbitres français a annoncé la mort brutale de l’arbitre Johan Hamel à l’âge de 42 ans. Ce dernier officiait en Ligue 1 et était notamment en charge de l’assistance vidéo dimanche lors de PSG-Auxerre (5-0).

Le football français est en deuil. Johan Hamel, arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2, est décédé brutalement. La nouvelle a été confirmée par le syndicat des arbitres français (SAFE), ce mercredi dans un message sur Twitter.

"L’arbitrage est en deuil, indique le message. Nous apprenons le décès de notre collègue et ami, Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa famille, ses proches et amis, le SAFE et les arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras."

Selon L'Equipe, il a succombé à un AVC lors de son entraînement. Il officiait dans l'élite depuis la saison 2016-2017et comptait plus de 300 matchs arbitrés toutes compétitions confondues (311 en Ligue 1, Ligue 2, National, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Dimanche, il était en charge de l'assistance vidéo avec Karil Abed lors de la rencontre entre le PSG et Auxerre (5-0, 14e journée de Ligue 1). Son dernier match dirigé comme arbitre principal remonte au 6 novembre entre Lille et Rennes (1-1, 14e journée de L1).

De nombreux clubs professionnels lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Cette saison, il avait arbitré neuf rencontres (huit en Ligue 1, un en Ligue 2). "Je suis venu à l’arbitrage par vocation car cette activité associe à la fois la prise de décision technique et l’effort physique, confiait-il sur sa fiche de présentation sur le site de la FFF. Je suis passionné de football, j’ai toujours souhaité évoluer dans ce milieu car il m’apporte un plein épanouissement personnel." En octobre, il s'était confié sur le site du FC Lorient en marge de journées d'échange entre arbitres et clubs organiées par la Direction technique de l'arbitrage (DTA). "L’idée est de se rapprocher entre familles du football", avait-il expliqué.