OL: Aulas crie au "piratage" après sa sortie remarquée sur Textor, la crise pointe déjà son nez à Lyon

Le compte de Jean-Michel Aulas a publié un tweet moqueur visant John Textor samedi soir, après la défaite de l'Olympique lyonnais contre Montpellier (1-4). Un tweet dont l'ex-président assure ne pas être l'auteur ce dimanche matin, expliquant qu'il s'est fait pirater son compte.

Un piratage dans la nuit ? Jean-Michel Aulas a assuré ce dimanche ne pas être l'auteur du tweet cinglant publié samedi soir par son compte après la défaite de Lyon face à Montpellier. L'ancien président de l'OL, qui avait taclé la gestion de John Textor, réapparait sur Twitter et explique que son compte a été piraté.

"Je ne suis évidemment pas l'auteur de ce tweet"

"Je m’aperçois que mon compte Twitter a été piraté. Je ne suis évidemment pas l’auteur du tweet paru hier à 23h27, que je supprime immédiatement. Je signale cet acte malveillant", écrit-il ce dimanche matin. Il mentionne également dans son tweet son ancien club et Florent Deligia, le directeur de la communication de l'Olympique lyonnais.

Au terme d’une soirée qui a vu l’OL sombrer à domicile (1-4), jetant une ombre sur les capacités de Laurent Blanc à rester maître de la situation, l’ancien président du club avait évoqué la gestion de Textor (également propriétaire de Botafogo) sur son compte Twitter. A un internaute qui tweetait: "Silence radio tout en haut, pas grave Botafogo est premier", Jean-Michel Aulas avait répondu, cinglant: "Il (John Textor) peut envoyer le coach de Botafogo." Bruno Lage est l’entraîneur de Botafogo, et des rumeurs du côté de Lyon ont circulé le concernant.

"Il faut peut-être changer l'entraîneur"

Interrogé par Prime Video sur ce qu'il fallait changer à Lyon après la défaite face à Montpellier (1-4), Laurent Blanc s'était amusé de la situation compliquée vécue par l'OL: "Il faut peut-être changer d'entraîneur. Pourquoi pas... Si je veux partir? Non mais vous me demandez ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Si on dit qu'on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité, parce qu'ils nous ont mis à mal et je pense qu'ils ont les joueurs qui nous manquent."