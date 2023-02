Rennes: accusé d'avoir couché avec la femme de Majer, Flavien Tait dément et menace de porter plainte

Une rumeur insistante faisait état sur Twitter de rapports extraconjugaux entre Flavien Tait et la compagne de Lovro Majer. Tait, absent lors de la victoire de Rennes contre Clermont ce dimanche (2-0) a fermement démenti sur Instagram, menaçant de porter plainte pour diffamation.

La rumeur commençait à prendre de l’ampleur, Flavien Tait s’est donc senti obligé d’intervenir publiquement pour faire cesser la diffusion des ragots. Le bruit courait que le milieu de terrain aurait eu une aventure avec la compagne de son coéquipier Lovro Majer.

"Honteux" et "inadmissible", s’indigne Flavien Tait sur Instagram. Et afin de s’assurer que tout le monde a bien compris, le joueur martèle son message: les rumeurs sont infondées. "Ces propos qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club sont inacceptables."

Le message de Flavien Tait sur Instagram © Instagram

Absent face à Clermont

Flavien Tait indique par ailleurs qu’il n’hésitera pas à porter plainte contre x pour diffamation si la rumeur en question devait resurgir dans les jours qui viennent. Pour dissuader les esprits malveillants, Flavien Tait prend soin de rappeler la peine encourue, la diffamation étant punie d’une amende de 12.000 euros.

Flavien Tait était absent sans raison apparente face à Clermont ce dimanche (victoire 2-0 avec un doublé de Kalimuendo). Interrogé sur la raison de son absence, l’entraîneur des Rouge et Noir Bruno Genesio ne s’est pas étendu sur le sujet, indiquant de façon laconique qu’il s’agissait d’un "choix" de sa part.