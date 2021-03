Bayern-Lazio: Neuer et Coman incertains

L’international français Kingsley Coman et le gardien allemand Manuel Neuer ne sont pas certains d’être alignés mercredi lors du 8e de finale de retour de Ligue des champions contre la Lazio Rome (21h, sur RMC Sport 2).

En conférence de presse, Hansi Flick a laissé planer le doute autour des présences de Manuel Neuer et Kingsley Coman mercredi soir lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à la Lazio Rome. "Manuel Neuer a un léger rhume, Kingsley souffre de légers problèmes musculaires. Nous devrons attendre et voir, mais nous espérons qu'ils seront là demain." L’attaquant français de 24 ans a déjà manqué six matches depuis le début de saison, en raison de divers problèmes musculaires. À l'aller, le Bayern avait tranquillement disposé de la Lazio (4-1), le 23 février. Le champion du monde 2018 s'était distingué en inscrivant un but.