Ligue des champions: les mots forts de Thiago Silva sur le PSG

Sur la pelouse du stade des Dragons de Porto après le sacre de Chelsea en finale de la Ligue des champions, Thiago Silva s'est exprimé au micro de RMC Sport. Le défenseur brésilien a eu des mots très affectueux pour le PSG, malgré la séparation en fin de contrat.

Thiago Silva n'a pas de rancune vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Au contraire. Après le sacre de Chelsea en finale de la Ligue des champions (1-0 contre Manchester City à Porto), le défenseur brésilien a eu une pensée pour son ancien club, qu'il avait quitté en début de saison, au terme de son contrat.

"C'est le moment le plus important de ma carrière, c'est inoubliable. Mais c'est aussi un moment d'avoir la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi, mais on n'a pas réussi à la gagner avec le PSG. On est très contents, et j'espère que Paris pourra y arriver", a d'abord déclaré celui qui a dû sortir sur blessure au cours de la première période de la finale.

"J'ai laissé beaucoup d'amis là-bas"

Couronné pour la première fois dans cette compétition, à l'âge de 36 ans, Thiago Silva s'est néanmoins souvenu de la "pression" colossale qu'il vivait au PSG: "Chaque fois que Paris était éliminé, les gens essayaient de trouver un coupable et c'était toujours moi. C'est dommage, j'ai vraiment tout donné". Pour autant, l'ancien capitaine parisien a assuré qu'il "espérait" que le club de la capitale finisse par être sacré. "J'ai laissé beaucoup d'amis là-bas".

Par ailleurs interrogé sur Thomas Tuchel, qu'il a donc vite retrouvé après son départ de Paris, Thiago Silva lui a rendu hommage, sans manquer d'avoir quelques mots pour son prédécesseur: "On ne comprend pas toujours tout ce qu'il se passe dans notre vie, c'était écrit par Dieu. C'était spécial, c'était ma première année ici. Tuchel a tout changé, la mentalité d'équipe. Mais c'est aussi important de parler de Lampard. Sans lui, c'était difficile pour moi de gagner ici, merci à lui de m'avoir laissé signer ici".

Quant à son avenir, Thiago Silva a gardé ses options ouvertes: "La suite, on va voir. On doit penser saison après saison".