PSG-Juve, le film: cette scène tendue entre Campos et Neymar qui pourrait en dire long sur ses tensions avec Mbappé

Le film du match de la première journée de Ligue des champions entre le PSG et la Juve (2-1), intitulé "Monter dans le train", s'attarde notamment sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Avec une scène marquante entre le Brésilien et le directeur sportif parisien Luis Campos.

Il n'était pas content malgré la victoire du PSG face à la Juve, pour son entrée en lice dans cette nouvelle campagne de Ligue des champions mardi: Neymar est sorti frustré de la rencontre, par le scénario autant que par des actions qui l'ont laissé sur sa faim... de buts. Dans le film "Monter dans le train", consacré par RMC Sport à cette rencontre, une image marque les esprits. C'est celle du Brésilien, à la fin du match, repoussant un Luis Campos qui voulait le féliciter.

L'ancien joueur du Barça, maillot de la Juve sur l'épaule droite après le traditionnel échange du coup de sifflet final, a filé au vestiaire. Il n'est pas venu saluer le public du Parc des Princes avec ses coéquipiers après la rencontre, pour les remercier de l'ambiance de feu mise tout au long du match.

Un geste volontaire?

A-t-il vraiment voulu snober le directeur sportif parisien, nouvel homme fort de l'organigramme en charge de l'équipe? A-t-il vu en lui le symbole du clan Mbappé qui a pris, depuis la prolongation du champion du monde, l'ascendant sur le club? Impossible de trancher. Lui-même ne le dirait sans doute pas. Mais d'autres images, d'autres événements, viennent accréditer cette hypothèse.

Notamment cette occasion nette sur laquelle Mbappé a totalement oublié Neymar, pourtant seul, pour tenter sa chance dans un angle impossible. Balle de 3-0 gâchée à la 51e minute. En guise de sanction, les Turinois ont réduit l'écart juste derrière, pour faire peur aux Parisiens jusqu'au bout de la rencontre. Et les souvenirs du penaltygate entre les deux hommes de resurgir. Attention à ne pas entretenir des tensions qui pourraient amener un petit goût amer dans quelques mois.