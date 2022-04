Real Madrid (Q) 2-3 Chelsea : Benzema entre encore un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions

Buteur ce mardi soir face à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des champions, Karim Benzema a inscrit pour l'occasion son 12e but européen de la saison. Un but qui lui permet de rentrer dans le top 10 des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la C1, seulement devancé par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski.