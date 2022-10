Manchester United: Martial sort encore blessé, à un mois de la liste pour le Mondial au Qatar

Anthony Martial ne s'en sort pas avec les blessures. L'international français de Manchester United en a encore été victime contre Everton, ce qui pourrait compromettre sérieusement ses chances de disputer la Coupe du monde dans un mois (20 novembre - 18 décembre).

Trop juste physiquement pour pouvoir participer à l’Euro 2021, Anthony Martial (30 sélections, 2 buts) sera-t-il encore privé d’une grande compétition internationale à cause de ces trop nombreux pépins physiques qui ne cessent de le hanter ? Une nouvelle fois trahi par son corps, malgré les précautions prises par le staff mancunien, l’attaquant de Manchester United a été contraint de céder sa place à Cristiano Ronaldo, alors qu’il réalisait une bonne entame de match sur la pelouse d’Everton. Martial ne comptabilise que quatre apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, des bouts de match qui l’ont vu marquer ou être décisif à chaque fois qu’on a fait appel à lui (3 buts et 2 passes décisives). Le reste du temps, il n’était pas disponible pour son entraîneur, Erik ten Hag.

Un mois avant la liste de Deschamps

De retour chez les Red Devils après un prêt mitigé au FC Séville, Martial a réalisé une pré-saison encourageante sous les ordres du technicien néerlandais (3 buts, 1 passe décisive), laquelle a été gâchée par une blessure aux ischio-jambiers qui l’a privé des deux premières journées de Premier League. De retour contre Liverpool, le Français n’a pas été en mesure d’enchaîner en raison de douleurs au tendon d’Achille. Anthony Martial va-t-il se remettre de ce nouveau contretemps ? Le temps, justement, lui est plutôt compté. Dans un mois jour pour jour, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

S’il a un coup à jouer, comme il le pense, Martial aurait plutôt intérêt à être sur pied rapidement pour enchaîner et continuer d’être décisif avec son équipe. "Ça reste forcément un objectif. En plus, vu le profil des joueurs, je sais que l'on peut bien s'entendre, c'est un football que j'aime, une ou deux touches, ça combine, il y a de belles choses à réaliser, confiait-il avec appétit à France Football le mois dernier. Je regarde chaque match des Bleus attentivement. Mais en restant lucide sur ma situation. La saison dernière, je n'ai pas joué assez régulièrement pour prétendre à une place assurée (sa dernière convocation remonte au Final Four de la Ligue des nations, en octobre 2021). C'est aussi pour ça que je dois carburer dans les prochaines semaines, car il y a un truc à jouer. J'y crois. De toutes mes forces."