Résumé : West Ham 0-1 Everton - Premier League (J35)

Dans la course à l'Europe, Everton a remporté un précieux succès à West Ham 1-0, ce dimanche pour la35e journée de Premier League. Pour la première fois, Carlo Ancelotti a mené son équipe à la victoire face à une formation de David Moyes. Revivez les plus belles actions de la rencontre. But : Calvert-Lewin (24').