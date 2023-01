Mercato: Genesio liste Karl Toko Ekambi comme "joueur qui correspond au profil qu'on recherche"

Bruno Genesio a reconnu au micro de beIN SPORTS être interessé par une arrivée de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais, qui pourrait alors remplacer Martin Terrier, forfait pour le reste de la saison. Le Camerounais est en échec à l'OL et cherche à quitter le club.

Avant le match de Rennes contre l'OM ce vendredi, Bruno Genesio a admis au micro de beIN Sports que le club breton pouvait être intéressé par une arrivée de Karl Toko-Ekambi. "Il fait partie des joueurs qui correspondent au profil qu'on recherche", a déclaré l'entraîneur rennais, à la recherche d'un remplaçant pour Martin Terrier.

"Il fait effectivement partie d'une liste"

Si plusieurs clubs sont intéressés par l'arrivée du Camerounais, le Stade Rennais serait également prêt à recruter KTE, mais sous la forme d'un prêt. Avant le déplacement des Bretons à Marseille pour la Coupe de France, Bruno Genesio a confirmé que le Lyonnais fait partie du "profil" recherché. "On a perdu Martin Terrier pour la fin de la saison. C'était un joueur très important pour nous, a rappelé l'entraîneur rennais au micro de BeIN Sports. On recherche un joueur capable d'évoluer sur le côté, mais aussi dans l'axe. Il fait effectivement partie d'une liste qu'on a défini avec Florian Maurice."

En échec à l'OL et en conflit avec les supporters, Karl Toko-Ekambi ne figure pas dans le groupe lyonnais convoqué pour affronter Chambéry en Coupe de France ce samedi. Sur un choix de Laurent Blanc. Un groupe dans lequel ne figure pas non plus Romain Faivre non plus, lui qui souhaite quitter le club. Pour cause de soins, Malo Gusto et Castello Lukeba sont également absents.

Southampton et Al-Shabab encore dans la course

Comme le rapporte RMC Sport, d'autres clubs sont intéressés par le profil de l'attaquant de 30 ans, à commencer par Southampton et Al-Shabab. S’ils se décident à le laisser partir, les dirigeants lyonnais vont demander au minimum autour de 4 millions d’euros, pour un joueur qui arrive en fin de contrat dans un an et demi et qui a coûté environ 17 millions d’euros, bonus compris.