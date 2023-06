Mercato: Vachoux, Sylla, Jobello... La liste des joueurs libres participant au stage UNFP

Comme chaque été, le stage de l'UNFP réunit depuis ce lundi un contingent de joueurs en fin de contrat pour former, le temps de quelques semaines, l'UNFP FC. Le syndicat a dévoilé le calendrier de matchs amicaux et la composition de son effectif pour cette édition 2023.

C'est une coutume des intersaisons : depuis ce lundi, les joueurs inscrits au stage organisé par l'UNFP, syndicat des joueurs professionnels en France, se sont rassemblés à Lisses (91), à l'occasion de la reprise de l'entraînement. Ces joueurs sont sans contrat, à la recherche d'un nouveau club, et ont été sélectionnés sur la base du "premier arrivé, premier servi" parmi tous les postulants, afin de décrocher cet entretien d'embauche grandeur nature qui permet à la majorité des "stagiaires" de retrouver un club dans la foulée.

L'effectif de cette édition 2023 comporte par exemple des joueurs bien connus de la Ligue 2, parmi lesquels l'ancien gardien de Sochaux Mehdi Jeannin, l'ex-Marseillais Wesley Jobello ou encore Kevin Schur, attaquant de Bastia en fin de contrat.

L'effectif de l'UNFP FC version 2023 :



Gardiens : Paul Bourdelle, Jean Louchet, Mehdi Jeannin, Jérémie Vachoux.

Défenseurs : Ayman Ben Mohamed, Pierre Bourdin, Christian Dyo Ngakole, Alioun Fall, Stone Mambo, Mattéo Rabuel, Thibault Tamas.

Milieux : Benjamin Besic, Baptiste Canelhas Reiffers, Brian Chevreuil, Maguette Diongue, Hassimi Fadiga, Ibrahim Karamoko, Alassane N’Diaye, Yacouba Sylla.

Attaquants : Victor Glaetzlin, Wesley Jobello, Babacar Leye, Thomas Robert, Kevin Schur.

Un calendrier chargé pour l'équipe de l'UNFP

En plus des joueurs, douze membres du staff se sont joints à la sélection. L'équipe sera entraînée par Jérôme Arpinon - secondé par Anthar Yahia - et le tout est parrainé par Robert Malm. Sous l'égide de l'ancien coach nîmois, les joueurs de l'UNFP joueront huit matchs amicaux entre le 7 juillet et le 4 août afin de se mettre en évidence auprès des recruteurs : six contre des clubs de Ligue 2, deux contre des écuries de National.

Le calendrier des matchs amicaux de l'UNFP FC :



- 7 juillet (Aime-La-Plagne) : FC Annecy (L2) - UNFP FC

- 12 juillet (Andrézieux) : AS Saint-Etienne (L2) - UNFP FC

- 15 juillet (Hirson) : Valenciennes FC (L2) - UNFP FC

- 19 juillet (Paris) : Paris FC (L2) - UNFP FC

- 22 juillet (Saint-Marcellin) : Grenoble Foot 38 (L2) - UNFP FC

- 25 juillet (à définir) : SC Bastia (L2) - UNFP FC

- 29 juillet (Orléans) : US Orléans (N) - UNFP FC

- 4 août (Châteauroux) : La Berrichonne de Châteauroux (N) - UNFP FC