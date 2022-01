OM: Galatasaray s’intéresse à Alvaro Gonzalez, qui ne dirait pas non

Alvaro Gonzalez (32 ans) ne serait pas défavorable à un départ en Turquie, alors que le club de Galatasaray s'intéresse à lui. Selon nos informations, le défenseur espagnol de l'OM réfléchit à cette option.

Alvaro Gonzalez (32 ans) pourrait finir par se résoudre à un départ. Galatasaray aimerait s’attacher les services du défenseur central espagnol, sous contrat à l'OM jusqu'en 2024, et pourrait proposer au club phocéen un prêt cet hiver, avec option d’achat à la fin de la saison.

Selon nos informations, le défenseur espagnol, qui sait que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ne veulent plus de lui à Marseille, réfléchit à cette option. Sa priorité était de rester à Marseille mais il serait tout de même très attiré par ce challenge en Turquie, si cette piste se concrétise.

Cinq titularisations en Ligue 1

"La porte est ouverte" à un départ de l'Espagnol lors du mercato d'hiver, avait reconnu jeudi dernier le président de l'Olympique de Marseille. "On peut trouver des solutions pour les joueurs qui ont moins de minutes (de jeu). Alvaro a moins de temps de jeu et Sead Kolasinac qui peut jouer dans sa position est arrivé", avait expliqué le dirigeant espagnol lors de la conférence de presse de présentation du Bosnien. "J'ai déjà parlé avec Alvaro et son agent. La porte est ouverte", avait ajouté Longoria.

Alvaro Gonzalez, qui a prolongé son contrat avec l'OM au printemps dernier, est devancé par William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres voire même Leonardo Balerdi dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Très peu utilisé en Coupe d’Europe, le défenseur espagnol n’est pas davantage sollicité en championnat de France, où il n’a connu qu’une poignée de titularisations cette saison (5 au total), Jorge Sampaoli préférant s’appuyer sur d’autres joueurs de son effectif.