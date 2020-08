Un relais de 30 km dans les eaux de la Manche : le nouveau défi de Croizon

Dix ans après avoir traversé la Manche à la nage, Philippe Croizon se lance un nouveau défi fou : un relais avec 5 nageurs handisport dans les eaux de la Manche entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez. Invité de BFM TV, il explique ce nouveau challenge où il sera aussi question d'un record à battre...

