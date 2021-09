PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 septembre Série B - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Benevento et Lecce (3.10)

Relégué la saison dernière, le club de Benevento a pour objectif de retrouver l’élite du football italien à l’issue de cet exercice 2021-2022. Après une victoire spectaculaire face à Alessandria (4-3) en ouverture de la Série B, les Béneventans se sont inclinés lors de la 2e journée à Parme (1-0). Ensuite, ils ont rencontré Naples pour une victoire très nette en amical (1-5). Cela a dû les rassurer et ils voudront l’emporter ce soir. Attention tout de même à Lecce qui a déjà connu la première division il y a quelques saisons et a aussi de grosses ambitions. Après une très mauvaise entame de championnat et une défaite sèche (3-0) à Cremonese, le club de la région des Pouilles a pris un point face à Como (1-1). Je pense qu’il peut embêter Benevento ce soir. C’est pourquoi je tenterais le match nul dans cette rencontre pour plus que tripler la mise (3.10).

