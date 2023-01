PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Plabennec et Vannes (3.30)

Duel de petites équipes à suivre entre ces deux clubs bretons. Plabennec est descendu la saison dernière en National 3 et pointe à la 5e place. Vannes est resté en National 2 mais c’est très compliqué en ce début de championnat car le club ne pointe qu’au 15e rang (sur 16). Le niveau de jeu entre ces deux formations n’est pas si différent et ce derby breton pourrait donner un beau spectacle. Les Vannetais s’en sont sortis deux fois aux tirs au but et je pense que l’on pourrait de nouveau voir un nul au bout des quatre-vingt-dix minutes. Un pari risqué mais qui mérite d’être tenté pour une cote de 3.30 !

