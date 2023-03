PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 25 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : Israël bat le Kosovo (1.92)

Israël a montré de belles choses en Ligue B de la dernière Ligue des Nations et sera promu au niveau supérieur pour la prochaine édition. Il est vrai que les Israéliens ont profité de l’exclusion de la Russie dans cette poule pour terminer devant l’Islande et l’Albanie. Le Kosovo a quant à lui, terminé deuxième de sa poule derrière la Grèce avec notamment des victoires contre Chypre et l’Irlande du Nord. Cependant Israël a de très bons résultats à domicile avec seulement une défaite lors des neuf dernières réceptions et je pense que cela devrait continuer avec un succès ce soir (1.92) !

