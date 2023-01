PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus bat l’Udinese (1.74)

3e du championnat et vainqueur pour la reprise sur la pelouse de la Cremonese (1-0), la Juventus est sur une série de sept victoires consécutives et relancée, après un début de saison compliqué, pour le titre. Avec la défaite du Napoli cette semaine, les Turinois sont revenus à sept longueurs du leader. A eux d’enchaîner un nouveau succès à domicile face à une équipe qui est quasiment à l’arrêt. L’Udinese reste sur huit rencontres sans victoire et a glissé au 8e rang. Large avantage au niveau de la forme pour les Bianconeri. De plus, à l’Allianz Stadium, la « Juve » est invaincue donc je pense que cette cote de 1.74 est déjà très intéressante.

