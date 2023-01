PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 7 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Villarreal (2.05)

Très belle rencontre à suivre aujourd’hui entre Villarreal et le Real Madrid. La Casa Blanca est revenue à hauteur du Barça en tête de la Liga et le duel s’annonce passionnant. Pas le droit à l’erreur pour ces deux équipes qui doivent gagner toutes leurs rencontres. Pour le Real, ce déplacement aujourd’hui n’est pas évident. La sous-marin jaune est en forme en cette reprise avec trois succès consécutifs dont deux en coupe et un en championnat face à Valence (2-1). A domicile le bilan sur la saison est de quatre succès, un nul et une défaite. Cependant, en déplacement, l’équipe de Carlo Ancelotti est la meilleure du championnat avec vingt-et-un points pris sur vingt-quatre possibles. Pour doubler la mise, je pense qu’il faut prendre le risque de parier sur la victoire des Madrilènes.

