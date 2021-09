PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 septembre SSE Airtricity League - Irlande

Notre pronostic : les Bohemians s’imposent à Drogheda et les deux équipes marquent (4.20)

Match très compliqué à pronostiquer aujourd’hui en Irlande. Les deux équipes comptent le même nombre de points (34). Cependant les Bohemians ont quatre journées de retard et peuvent donc revenir à quatre unités de la 2e place en cas de sans faute. Pour cela il faudra prolonger cette série de victoires qui est en cours. En effet, ils restent sur deux succès à domicile face au Sligo Rovers et au Shamrock Rovers. Drogheda sort d’un score nul et vierge face à Sligo justement. Sur sa pelouse, le club a obtenu un nul (1-1) face aux Bohemians lors de leur première confrontation cette saison avant que ces derniers ne se vengent lors de la deuxième chez eux (5-0). Avec ces deux équipes qui marquent pas mal de buts, je pense qu’on pourrait assister à une belle rencontre. Je vous propose donc le succès des Bohemians avec des buts de chaque côté pour quadrupler la mise !

