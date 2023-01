PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : l’AF Virois ne perd pas contre Nantes (5.40)

Vire a connu un scénario rocambolesque pour se retrouve en 32e de finale de la Coupe de France. En effet, les Virois avaient perdu 3-0 contre Caen mais le Stade Malherbe a vu cette qualification annulé car Dieudonné Gaucho a disputé la rencontre alors qu’il était suspendu. Une défaite sur tapis vert a été prononcée et c’est donc bien Vire qui se retrouve contre le FC Nantes. Cela pourrait remotiver les joueurs évoluant en National 3 qui vont donc défier un pensionnaire de Ligue 1. Les Canaris, tenants du titre, auront évidemment l’envie de garder ce trophée mais la période n’est pas vraiment bonne pour les Nantais qui restent tout de même sur un nul à Troyes et une toute petite victoire contre Auxerre. Ils sont 15e de Ligue 1, avec seulement quatre longueurs d’avance sur la zone rouge. On sait que la Coupe de France nous offre des surprises. Il faut donc essayer de deviner où elle va avoir lieu. Je vous propose donc de tenter un coup en pariant sur une surprise avec l’AF Virois qui ne perd pas (5.40) !

