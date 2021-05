PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire de Lens à Bordeaux (2.10)

Ce match est vital pour l’une ou l’autre de ces deux équipes. Les Bordelais devront, à domicile, éviter une défaite qui pourrait leur rendre la dernière journée de championnat très compliquée dans une semaine. Avec deux points d’avance sur Nantes, barragiste, les Girondins peuvent avoir peur d’autant qu’ils sont sur une dynamique très négative depuis plusieurs mois. Lors des quinze dernières journées, Bordeaux n’a pris que 7 points sur 45 possibles ! Les Lensois, eux, restent sur deux défaites mais face à Lille et contre le PSG. Les Sang-et-Or rêvent d’Europe et sont à la lutte avec Rennes et Marseille pour la 5e mais aussi la 6e place qui est maintenant européenne car le vainqueur de la Coupe de France sera quoiqu’il arrive un club déjà qualifié pour une coupe d’Europe. L’objectif sera donc de gagner pour ne pas voir le Stade Rennais revenir. C’est pourquoi je pense que Lens va s’imposer contre des Girondins qui n’y arrivent plus pour plus que doubler la mise (2.10).

Monaco s’impose face à Rennes avec au moins deux buts dans la rencontre (1.96)

Lille s’impose 1-0, 2-0 ou 3-0 face à Saint-Etienne (2.25)

Le PSG s’impose face à Reims en marquant au moins trois buts dont un de Mbappé (1.86)

