PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Rennes ne perd pas à Bordeaux et les deux équipes marquent (2.05)

C’est le duel le plus intéressant du jour. Bordeaux accueille Rennes à 20h45. Les Girondins réalisent une très belle saison en Ligue et sont 2e du championnat en pleine lutte avec Sochaux notamment pour jouer la montée. Les Bordelais restes d’ailleurs sur un succès à domicile contre les Lionceaux et affichent un bilan quasi parfait au Matmut Atlantique avec six succès, deux nuls et un seul revers. Les Rennais se sont bien repris après une défaite à Reims (3-1) en s’imposant face à Nice (2-1). Les Bretons n’ont donc pas un déplacement facile mais je pense qu’ils sont capables de tenir dans les quatre-vingt-dix minutes. Je pense qu’on devrait voir les deux équipes marquer pour plus que doubler la mise.

