PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : l'Uruguay domine l'Equateur (1.88) !

Match équilibré sur le papier entre l'Uruguay et l'Equateur la nuit prochaine à Montevideo. Un seul point sépare les deux équipes après huit journées dans cette poule de qualifications : La Tri possède un point d'avance mais n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matches. Surtout, l'Equateur a pris 10 de ses trois points à domicile et souffre systématiquement à l'extérieur. Les Uruguayens, eux, enchainent une deuxième rencontre consécutive à la maison et ils aimeraient quitter le rassemblement avec six points pris (ils ont battu la Bolivie 4-2 lundi dernier). Les partenaires de Valverde ont donc de fortes chances de l'emporter (1.88) !

L'autre option :

Le Paraguay domine le Venezuela (1.64)