PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Reims et Milik marque (3.00)

Il est difficile de pronostiquer cet OM qui, étonnement, est 2e de Ligue 1. Les performances des Olympiens ne sont pas bonnes mais ils sont efficaces. Lors de la dernière journée, ils ont battu les Strasbourgeois à la Meinau après un match très moyen grâce à Dieng et Caleta-Car. De même, ils n’ont pas été transcendants ce week-end en Coupe de France face au Cannet Rocheville. Ils étaient menés au bout de seize minutes de jeu et c’est lorsque qu’ils ont été en supériorité numérique qu’ils ont accéléré pour marquer quatre buts dont trois par Milik. Attention tout de même aux Rémois qui se sont eux aussi qualifiés pour le tour suivant et comptent trois succès lors des quatre dernières journées. Je tenterais la victoire marseillaise avec le but de Milik. Un pari risqué mais qui pourrait vous permettre de tripler votre mise !

