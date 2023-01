PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 7 janvier – Top 14

Mon pronostic : Toulouse gagne à La Rochelle (3.35)

Le Stade Toulousain est largement leader avec sept points d’avance sur le 2e, le Stade Français, et douze sur son adversaire du soir, La Rochelle. Toulouse a déjà dix victoires cette saison en quatorze journées dont quatre à l’extérieur, ce qui en fait la meilleure équipe du championnat en déplacement. La Rochelle n’est pas impériale à Marcel-Deflandre et perdu lors de la dernière réception dans son antre face à l’UBB (12-8). Pour toutes ces raisons, je pense qu’il faut se jeter sur la cote énorme des Toulousains. Même s’il y aura des absents comme Dupont, l’équipe qui sera alignée devrait rester belle. Je vous propose donc la victoire de Toulouse pour plus que tripler la mise !

Pariez sur La Rochelle - Toulouse ici !