PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Racing 92 – Toulon – Top 14

Mon pronostic : Toulon gagne sur la pelouse du Racing (5.50)

Voilà un match difficile à pronostiquer ! Si le Racing 92 part largement favori à domicile, la pression sera essentiellement sur ses épaules. En effet, les Racingmen sont actuellement 4e au classement et affrontent un adversaire en quête d’une place qualificative pour la phase finale de cette saison de Top 14. Toulon est pour l’instant 7e et fera tout pour ne pas finir à quai. Les Toulonnais peuvent s’appuyer sur leurs belles performances à l’extérieur pour aborder ce déplacement en terres franciliennes. Ils se sont notamment imposés dans les antres du Stade Français et du LOU au cours de cet exercice. Je les vois ainsi réaliser un nouvel exploit ce soir.

Pariez sur Racing 92 – Toulon ici !