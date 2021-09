PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 septembre Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic: Bruges gagne face à Ostende (1.30)

Cette fois c’est la sécurité que je vous propose avec ce petit détour en Belgique. Le Club Bruges est très bien parti dans ce championnat avec onze points pris en six journées mais maintenant il faudra se remettre de la claque reçue sur la pelouse de La Gantoise (6-1). Les Brugeois ont subi le réalisme de leurs adversaires qui ont cadré six frappes ayant toutes fait mouche. Cette fois la partie devrait être plus facile face à Ostende. Ce club réalise également une bonne entame de saison avec neuf points pris mais reste sur deux défaites de rang à Liège (1-0) et face à Zulte-Waregem (0-2). Bruges a remporté huit des neuf dernières confrontations face à Ostende. Je pense que ce scénario va se reproduire. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.30 !

Pariez sur Club Bruges – Ostende ici !

L’autre option :

Midtjylland s’impose face à Nordsjaelland (1.50)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.95