PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : l’Espagne bat la Norvège (1.33)

En 2019 cela n’avait pas été simple pour l’Espagne contre la Norvège lors des qualifications pour l’EURO 2020. Les Espagnols s’étaient imposés 2-1 à Valence avant de concéder le nul dans les toutes dernières secondes sur pénalty à Oslo. Cependant, je pense que la « Roja » est mieux qu’il y a quatre ans. Alors oui, elle n’a pas réalisé une bonne Coupe du Monde mais il y a énormément de talents dans cette sélection qui peuvent faire la différence. La Norvège n’en est pas dépourvue également avec Haaland et Odegaard, peut-être les deux meilleurs joueurs de la saison en Premier League, mais je ne vois pas cette équipe lutter et prendre ne serait-ce qu’un point en Espagne. Un pari qui me paraît sans risque à mettre dans un combiné.

Pariez sur Espagne - Norvège ici !

Les autres options :

L’Ecosse bat Chypre (1.21)

La Suisse gagne en Biélorussie (1.20)

La Turquie gagne en Arménie (1.40)

Israël ne perd pas contre le Kosovo (1.21)

La Roumanie gagne en Andorre (1.20)

La Croatie ne perd pas contre le Pays de Galles et au moins un but (1.20)

Cote totale des sept nuls du jour : 4.63