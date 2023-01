PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Lyon bat Metz (1.30)

Battus au Parc OL par Clermont en championnat (1-0), les Lyonnais ont provoqué la colère de leurs supporters qui ne supportent plus les performances médiocres de leur club qui n’est que 9e du championnat avec six points de retard sur le 8e, neuf sur la 5e place et douze sur le top 3. Cette saison est catastrophique pour les Gones qui avaient pour objectif de retrouver la Ligue des Champions. Je pense que les joueurs n’ont pas le droit à l’erreur contre une équipe de Ligue 2. Alors attention car le FC Metz a des arguments. Les Messins sont 6e du championnat ont gagné trois de leurs quatre derniers matches. Cependant je pense qu’il faut faire confiance à l’équipe de Laurent Blanc pour une cote de 1.30 !

Les autres options :

Marseille gagne à Hyères par au moins deux buts d’écart (1.21)

Lens gagne sur la pelouse de Linas Monthlery par au moins deux buts d’écart (1.20)

Monaco bat Rodez et au moins deux buts (1.26)

Tottenham bat Portsmouth et au moins deux buts (1.23)

Liverpool bat Wolverhampton (1.28)

Majorque ne perd pas contre le Real Valladolid (1.22)

La Juventus ne perd pas contre l’Udinese et au moins un but (1.29)

Cote totale des huit paris du jour : 6.09