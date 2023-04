227.195€ pour un crack du poker

Jeudi soir, "le_crack1983" a remporté le pharaonique tournoi online 3 Million Event KO (125€) des Winamax Series. Opposé à 30.442 joueurs, il empoche un jackpot de 227.195€. Immense !

Ce joueur là n'a jamais aussi bien porté son nom ou plutôt... son pseudo. Il y a 3 jours, celui qui se cache derrière le joli sobriquet online de "le_crack1983" s'est adjugé l'un des tournois les plus relevés du .fr, le 3 Million Event K.O à 125€, sorte de Main Event du dernier volet des Winamax Series. Opposé à 30.442 autres joueurs, l'heureux élu s'est offert un chèque gignatesque de 227.195€ (soit 160.808 € de gain et 66.387 € de primes) en devançant en heads'up "leva-taldan", runner-up pour 176.674€ (160.802€ de gain et 15.872 € de primes).

La belle affaire de Maxime Manzone

Un deuxième édition 2023 des Winamax Series de tous les records avec quelques très belles performances de joueurs connus. Parmi eux, à noter l'incroyable parcours du néo Team Pro W Maxime Manzone. Le tout dernier vainqueur de la Top Shark Academy conclut son joli parcours sur le Colossus Million KO 20€ au second rang avec 72.084€ de gains. Rendez-vous dans quelques mois pour la prochaine édition. Découvrez ici le replay de la TF du 3 MIllion Event KO 125€.