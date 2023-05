Adrian Mateos prend le relais

Après l'élimination de François Pirault en table finale du 5.000$ - 8max, les caméras de "Dans la tête d'un pro" sont désormais braquées sur Adrian Mateos Diaz. L'espagnol est au Day 2 du 10.000$ - 6max des WSOP 2022.

Son nom, Mateos Diaz, son prénom Adrian, son surnom « la Machina »… Mais faut-il encore le présenter ? Pas sur ! Car à seulement 28 ans, l’espagnol compte plus de 33 millions de dollars de gains en tournois live et enchaîne les performances de hautes volées depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui pour le plus grand bonheur des amateurs de poker, le Team Pro Winamax se prête à nouveau au jeu des caméras de « Dans la tête d’un pro ».

Exit Pirault, place à Mateos DIaz

Après 9 épisodes à suivre les aventures de François Pirault sur le 8-max à 5.000$ des WSOP (finalement 6ème pour 115.122$), les équipes de Régis Léon continuent donc de narrer les exploits du Team dans la ville du pêché. Place désormais à la machine espagnole engagé au Day 2 du très sélect 10.000$ - 6max des WSOP. En route pour 45 minutes d'une leçon de poker avec la machien espagole. Vamos !