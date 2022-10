Daniel Negreanu encaisse 3.3M$

Daniel Negreanu back in business. Le canadien s'est imposé sur le Super High Roller Bowl VII à 300.000$ pour un gain énorme de 3.3M$.

La disette avait semble-t-il trop duré ! Daniel Negreanu a retrouvé le chemin du succès ce weekend à Las Vegas. Le canadien, dont l'immense fait d'arme était de s'être classé 2ème du Big One For One Drop des WSOP 2014 pour 8.2M$ derrière Daniel Colman, s'est emparé d'un nouveau gain XXL en s'imposant lors du Super High Roller Bowl VII du Pokergo Tour organisé à Sin City. Ce tournoi au buy-in pharaonique de 300.000$ avait réuni 24 joueurs et Negreanu s'est offert la plus grosse partie du prizepool en empochant 3.3M$ après sa victoire finale face à l'américain Nick Petrangelo (2ème pour 2M$).

Daniel Negreanu encore dans le game

Outre le fait qu'il donne un joli coup de frais à son compte en banque déjà bien fourni, le champion WSOP (détenteur de 6 bracelets mondiaux) a surtout prouvé qu'il fallait encore compter sur lui. Opposé à un field très relevé avec Isaac Haxton, Michael Addamo, Stephen Chidwick, Brynn Kenney ou encore David Peters, le natif de Toronto compte désormais 49.5M$ de gains en carrière, soit le 3ème rang de la All Time Money List dominée par Justin Bonomo (58.4M$), 3ème de ce fameux tournoi.

Résultats

Vainqueur : Daniel Negreanu : 3.312.000$

2ème Nick Petrangelo : 2.016.000$

3ème Andrew Lichtenberger : 1.152.000$

4ème Justin Bonomo : 720.000 $