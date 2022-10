Deividas Daubaris remporte le WPO Bratislava

Le WPO Bratislava s'est conclu hier avec la victoire du litunien Deividas Daubaris pour 120.000€. Le français Adrien Guyon s'incline au 2ème rang pour 88.000€.

Des centaines de litres de bières, des éclats de rires en pagaille, des tables de poker à perte de vue, des joueurs déguisés, le tout dans une ambiance des plus déjantées... Une nouvelle fois, le Winamax Poker Open a tenu toutes ses promesses. Grande première cette saison, le festival le plus dingue de l'année faisait escale à Bratislava. Organisé au sein du Casino Banco du Crowne Plaza, l'événement slovaque aura finalement battu tous les records. Avec un total de 2.221 entrées, le Main Event s'est conclu vers 00h30 hier soir avec la victoire de du lituanien Deividas Daubaris.

Adrien Guyon à un cheveu du titre

Le lituanien qui s'empare de la plus grosse partie du prizepool (un joli chèque de 120.000€ promis au vainqueur) devance d'un cheveu Adrien Guyon. L'ex-team Pro Winamax, ultra régulier sur le cicruit de la room, est passé à 2 doigts du "One Time" avec un poker de haute voltige. Avec 90% des jetons en circulation vers 00h, le français a malheureusement fait face à une remontada lituanienne en 3 coups. Avec un lot de consolation de 88.000€, Guyon réalise là sa plus grosse performance en live.

Moundir était en feu

Coté High Roller, un autre français était à la fête ce wekend dans la capitale slovaque. Il s'agit d'un membre éminent du RMC Poker Show qui était suivi par les caméras de "Dans la tête d'un pro". Le feu des projecteurs a réussi à Moundir qui s'incline au 4ème rang d'un field dantesque, en témoigne sa table finale aux côtés du portugais Joao Vieira (6ème pour 6.500€) ou encore de l'allemand Ole Schemion (2ème pour 24.900€). Il empoche 12.700€ pour sa performance. Bravo champion !