Diego, nouveau roi de Marrakech

La nuit dernière au Casino Es Saadi, Diego a remporté le Main Event du MPO (Marrakech Poker Open) devant un field record de 426 joueurs. Une performance qui permet au joueur espagnol d'empocher près de 100.000€.

Une piscine gigantesque, des jardins luxuriants et une nourriture hors du commun, depuis des années le Palace Es Saadi de Marrakech est un incontournable pour tout joueur de poker normalement constitué. Avec son casino et ses immenses salles de jeux, ce lieu mythique de la ville rouge accueille en son sein les tournois les plus affluents. Après un net creu dû à la pandémie et aux confinements successifs, cette semaine le casino de Marrakech ouvrait ses portes pour y organiser le célèbre MPO. Son directeur Jean-Alexandre Bauchet était hier soir l'invité du RMC Poker Show.

Diego, vainqueur pour 100.000€

Pour son retour en terre marocaine, le festival fut un immense succès. Avec son Main Event à 1.300€, le casino a finalement attiré 426 entrants. Un field record réduit à l'unité la nuit dernière avec le sacre de Diego. L'espagnol "habitué des tables de cashagme de Macao et Las Vegas" (comme il l'a indiqué à Club Poker après son sacre) s'est emparé de la plus grosse partie du butin avec un chèque de près de 100.000€.

Moundir fait bonne figure !

A noter la présence de nombreux français dans les derniers hectomètres du tournoi avec les belles performances de Moundir (22ème pour 3.700€) et Jean Luc Adam (12ème pour 6.300€). Le High Roller est revenu à un habitué des lieux en la personne de Paul-François Tedeschi, vainqueur devant 150 joueurs pour près de 70.000€ de gains.

Rendez-vous en janvier prochain au casino Es Saadi en pour les WSOP Circuit.