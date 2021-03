Il remporte 800.000€ en 6 minutes

Cette semaine, DarkoBeast, un joueur de poker online, a remporté 800.000 euros en seulement 6 petites mains. Retour sur un incroyable coup de poker !

6 minutes, 6 petites minutes, 6 minuscules minutes… Voici le temps qu’il aura fallu à un joueur de poker online pour empocher 800.000 euros ! Dimanche dernier, à l'heure du petit déjeuner, celui qui répond au doux pseudo de « DarkoBeast », lance un expresso (tournoi de poker loterie) à 100 euros. Quelques secondes plus tard, le fond d’écran en or affiche 1.000.000 €.

133.333€ la minute, 2.222€ la seconde !

Les 3 joueurs présents sont alors en course pour un premier prix de 800.000 euros ! En seulement 10 mains, « DarkoBeast » s’empare donc de la plus grosse partie du butin tandis que ses 2 adversaires se consolent avec des chèques de 120.000 et 80.000 euros.

Découvrez la vidéo de l'exploit

Une drole de sensation pour le vainqueur

"C’est étrange! Je joue tous les jours à la maison, avec la famille pas loin, et voilà que ça me tombe dessus. [...] Un joueur de poker, il ressent toujours une certaine pression, une incertitude vis-à-vis du futur… Ce gain en enlève une partie, il va me donner un peu plus de liberté" réagissait le vainqueur du jackpot à l'issue de la partie.