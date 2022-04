Inarrêtable Phil Ivey

Cette semaine Phil Ivey était à Chypre pour y disputer plusieurs gros tournois lors de 2 festivals. En 5 tournois, la légende américaine a empoché près de 3M$.

Avec lui c'est toujours la même histoire... Plusieurs mois sans faire parler de lui et finalement un gros coup d'éclat au moment où on ne l'attend pas ! Phil Ivey, figure emblématique du poker mondial est une légende, et comme une légende il ne meurt jamais. Preuve en est, s'il en fallait encore une, sa semaine chypriote où le génie américain a trusté les podiums de quasiment tous les tournois qu'il a disputé.

La légende n'est pas rassasiée

En débarquant sur l'ile pour le festival Triton Poker, l'homme aux 10 bracelets WSOP s'est échauffé avec une 4ème place sur l'event #1 (50.000$ NLH) pour 387.100$. 2 jours plus tard et en l'espace de seulement 24 heures, le tigre du poker s'est incliné au 5ème rang de l'event #6 (50.000 8 handed) pour 179.000$ avant de remporter l'épreuve #3 (75.000$ Short Deck) pour 1.170M$.

Une semaine à 2.8M$ pour Phil Ivey

Pas assez rassasié semble-t-il par sa "légère" collecte, Phil Ivey a prolongé son séjour chypriote avec le festival Super High Roller Series Europe dans le même casino. Après une 2ème place sur l'event #2 (50.000$ Short Deck) vendredi dernier pour 504.000$, le champion américain a été sacré dimanche sur l'event #4 (50.000$ PLO) pour 640.000$. Soit 8 jours de poker pour 2.880M$ de gains lui faisant ainsi passer la barre des 35M$ de gains en carrière. Honnête !