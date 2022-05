KoolShen, jackpot sur le Rocher !

Cette semaine Bruno Lopes "KoolShen" était à Monaco pour y disputer le festival EPT. L'ex leader du groupe NTM, membre du Team Winamax, s'est classé 2ème du High Roller à 25.000€ pour un gain de 703.990€.

Rappeur, producteur, breaker, acteur et... joueur ! Ceci n'est pas une suite de rimes mais un CV long comme le bras. Depuis plus d'une dizaine d'années KoolShen prouve qu'il est aussi à l'aise sur scène ou derrière une caméra que cartes en mains. Et cette semaine à Monaco, l'ex-leader du groupe NTM aux côtés de Joey Starr a encore montré l'étendu de son talent sur les tapis verts. Preuve, s'il en fallait "encore" une, que Bruno Lopes est ce genre de personne à qui tout réussit.

KoolShen, l'homme mutlicartes !

Sans doute frustré par sa sortie du Main Event à 5.300€ de l'EPT Monaco, l'illustre Team Pro n'a pas hésité une seconde au moment de se lancer dans le grand bain, un océan à 25.000€ qui regorgent des plus gros requins de la planète. Sam Greenwood, Christoph Vogelsang, Pascal Lefrançois, Dominik Nitsche, Joao Vieira, Davidi Kitai, Manig Loeser, Steve O'Dwyer, n'importe quel joueur de poker normalement constitué fuirait à la seule lecture de ses noms, mais pas KoolShen !

Une étape monégasque 703.990€

Après 2 jours d'une incroyable lutte (179 joueurs), Bruno Lopes ne butera finalement que sur la dernière marche. Opposé à l'italien Gianluca Speranza, le vainqueur de l'édition 2016 du SISMIX se contente d'un gain stratosphérique de 703.990€ après deal en head's up (le vainqueur a empoché un chèque de 853.000€), soit le plus gros résultat de sa carrière. KoolShen compte aujourd'hui près de 2 millions $ de gains en carrière.