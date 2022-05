Le Winamax Poker Tour fait son grand retour !

Après quelques années à se contenter du WIPT en ligne, le circuit amateur gratuit le plus célèbre de France va reprendre à la rentrée prochaine. Date de lancement prévue le weekend du 29/30 octobre à la Grande Halle de la Villette.

Des tables de poker à perte de vue, le bruit assourdissant des millions de jetons en circulation et des milliers de joueurs amateurs prêts à en découdre dans la Grande Halle de la Villette, ceci ne relève plus du rêve mais d'une bien belle réalité, le Winamax Poker Tour va bien faire son grand retour à la rentrée prochaine ! Et c'est en marge du WPO Madrid que l'annonce a été faite par le "papa" du plus grand tournoi amateur de France, Matthieu Duran, responsable des événements live de l'opérateur.

C'est reparti pour le Tour de France... Et d'Espagne !

Arrêté pendant plusieurs années après que la cour d'appel de Paris ait établi que "le Winamax Poker Tour s’apparentait à une maison de jeu illégale", le plus grand tournoi gratuit de l'hexagone va donc faire son retour en live dès la rentrée prochaine, le weekend du 29/30 octobre à la Grande Halle de la Villette. Des dizaines de villes sont déjà au plannning de ce Tour de France de poker amateur avec une grande finale prévue en mars 2022 à Paris.

L'Espagne ne sera pas en reste puisque la péninsule ibérique va également proposer un WIPT. Celui-ci lancera les hostilités les 12 et 13 novembre 2022 en périphérie de Madrid, au Gran Casino Aranjuez.