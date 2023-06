Les FPS débarquent au Stade Jean Bouin en Juillet

Du 15 au 23 juillet prochains, les France Poker Series débarquent au Stade Jean Bouin à Paris. Décryptage d'un festival qui s'attend à un large succès.

"Le poker est le sport le plus violent que l'on puisse jouer assis". Cette célèbre citation de Patrick Bruel tombe à pic. Car en juillet prochain c'est dans une enceinte sportive que se déroulera l'une des plus grandes compétitions de poker françaises. Au Stade Jean Bouin, là où d'habitude les corps se choquent, les rucks fument et les contacts sont violents, se dérouleront les France Poker Series du 15 au 23 juillet. Du pré au tapis vert, il n'y a qu'un pas que les dirigeants de Pokerstars, en association avec le Club Circus et Texa Poker, ont franchi.

Du 15 au 23 juillet au Stade Jean Bouin

Si au programme de cette semaine de poker à Paris, la FPS Cup à 330€ (du 15 au 18 juillet), le High Roller FPS à 2.200€ (du 17 au 19 juillet), le Mistery Bounty à 600€ et le Super High Roller FPS à 3.300€ (du 21 au 23 juillet) seront très attendus, le point d'orgue du festival sera bien le Main Event à 1.100€ des FPS avec 1 million € garantis. Invités hier soir du RMC Poker Show, l'équipe dirigeante du Club Circus (Alexis Laipsker et Thierry Bolleret) s'est confiée sur cette belle aventure.