Les tournois débarquent au Paris Elysées Club

Grande première pour le Paris Elysées Club, l'établissement de jeu va organiser son premier festival du 29 mars au 3 avril prochain. Dimanche soir, Nicolas Fraioli, membre du comité des jeux du club de la rue Marbeuf, était l'invité du RMC Poker Show.

Tout joueur de poker normalement constitué le connait forcément. Avec sa gueule d’ange et son excellent contact, Nicolas Fraioli est, depuis près de 20 ans, la figure mythique du poker parisien. Ex-membre du comité des jeux de l’Aviation Club de France, il figure depuis 3 ans à l’organigramme du Paris Elysées Club.

Grande première au Paris Elysées Club

L'établissement, dont la clientèle est habituée au jeux traditionnels, va accueillir pour la première fois un fetsival de poker du 29 mars au 3 avril prochain. En partenariat avec l'incontournable Apo, le club de la rue Marbeuf a prévu 2 tournois à 1.000 et 2.000€. De nombreux joueurs sont attendus et l'affluence devrait tourner autour de 150 joueurs par événements. Des satellites sont d'ores et déjà organisés sur place.