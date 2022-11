Les WSOPC débarquent à Marrakech

Du 13 au 22 janvier 2023, le Casino Es Saadi Resort de Marrakech accueillera le festival WSOPC où 12 bagues seront mises en jeu avec des tournois de 150 à 3.000€.

Une piscine gigantesque, des jardins luxuriants et une nourriture hors du commun, depuis des années le Palace Es Saadi de Marrakech est un incontournable pour tout joueur de poker normalement constitué. Avec son casino et ses immenses salles de jeux, ce lieu mythique de la ville rouge accueille en son sein les tournois les plus affluents. Après un net creu dû à la pandémie et aux confinements successifs, le célèbre casino de Marrakech a réouvert ses portes il y a quelques mois et organise de nouveau des tournois attractifs.

12 bagues seront décernées

Preuve en est cette nouvelle bien réjouissante. Du 13 au 22 janvier 2023, le Es Saadi accueillera une étape des WSOPC. 12 bagues seront décernées lors de ce festival avec des tournois entre 150 et 3000€. Si l'Opener (450€) fera office d'apéritif, le Main Event à 1.500€, le High Roller à 2.000€ et le Super High Roller à 3.000€ offriront un joli plat de résistance. A noter que le vainqueur du tournoi principal disputera les WSOP à Las Vegas sous les couleurs du casino de Marrakech.

Demandez le programme !

WSOPC Marrakech © WSOP