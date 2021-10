Poker : il remporte 800.000€ en 5 minutes

Le 22ème epxresso jackpot est tombé il y a quelques jours sur les tables de Winamax. « Dodo97d », vainqueur du soir, s'est adjugé un chèque de 800.000€ en seulement 17 mains.

Moins de 5 minutes… Voici le temps qu’il aura fallu à un joueur de poker online pour empocher 800.000 euros ! Mardi dernier, juste avant minuit, celui qui répond au doux pseudo de « Dodo97d » lance un expresso (tournoi de poker loterie) à 100 euros. Quelques secondes plus tard, le fond d’écran en or affiche 1.000.000 euros.

160.000€ la minute, 2.666€ la seconde !

Les 3 joueurs présents sont alors en course pour un premier prix de 800.000 euros ! En seulement 17 mains, « Dodo97d » s’empare donc de la plus grosse partie du butin tandis que ses 2 adversaires se consolent avec des chèques de 120.000 et 80.000 euros. Le plus gros veinard du soir devient le 22ème gagnant d'un expresso jackpot.

Découvrez le replay de l'expresso à 1.000.000€